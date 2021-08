Berenberg hebt Ziel für Compugroup auf 88 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Compugroup nach Quartalszahlen von 85 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität hätten beeindruckt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. So liege der operative Gewinn (Ebitda) des Anbieters von Software für das Gesundheitswesen um 15 Prozent über der Markterwartung./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.