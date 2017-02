Berenberg hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 43 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Medizintechnikhersteller sei angesichts möglicher Zukaufsaktivitäten an einem interessanten Punkt angekommen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer Studie vom Freitag. Egal ob eine Übernahme gelingt oder nicht: in beiden Fällen sehe er dies als positiven Kurstreiber. Nach einem gesunden Start in das Geschäftsjahr hob er seine Gewinnschätzungen je Aktie um bis zu 7 Prozent an./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.