Berenberg hebt Ziel für CRH auf 34,60 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für CRH von 32,00 auf 34,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Unter den europäischen Baustoffkonzernen bevorzuge er auf lange Sicht die Aktien des irischen Zementherstellers, schrieb Analyst Lushanthan Mahendrarajah in einer Studie vom Freitag. Das Unternehmen weise in seinem Schwellenländer-Geschäft relativ geringe Risiken auf. In diesem Jahr dürfte derweil die Nachfrage nach Zement außerhalb Chinas recht verhalten ausfallen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.