Berenberg hebt Ziel für Boeing auf 245 US-Dollar - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing von 202 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Boeing profitiere vom Produktportfolio und von einem günstigen Verlauf des Zyklus in der Luftfahrtindustrie, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Freitag. Er erhöhte die Schätzungen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2018 bis 2020. Das Potenzial bei den Margen werde am Markt noch unterschätzt./bek/ajx Datum der Analyse: 21.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.