Berenberg hebt Ziel für Barclays auf 220 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Barclays von 180 auf 220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das neue Kursziel reflektiere vor allem eine leichte Senkung der von ihm angenommenen Kapitalkosten, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2021 hob er an. Höhere Erträge und weniger Kreditausfälle überwögen die operativen Kosten sowie die Restrukturierungskosten./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2021 / 17:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.