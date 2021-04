Berenberg hebt Ziel für BHP Group auf 2200 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BHP Group vor Zahlen von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die anstehenden Quartalszahlen des Rohstoffkonzerns dürften unspektakulär ausfallen, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei sehr gut aufgestellt und die Rendite aus dem freien Barmittelzufluss (FCF) sei attraktiv./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.