Berenberg hebt Ziel für Astrazeneca auf 105 Pence - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Astrazeneca von 100 auf 105 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Ihre Analyse der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) zeige, dass die Ergebnisse des Pharmakonzerns durchweg über den Kapitalkosten liegen, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die jüngsten erfolgreichen Studien mit Lynparza bei Prostatakrebs und die hervorragenden Daten mit Enhertu bei Brustkrebs./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2021 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.