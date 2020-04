Berenberg hebt Ziel für Asos auf 3200 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Asos nach Zahlen und einer Kapitalerhöhung von 2500 auf 3200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Online-Modehändler habe sein Umsatzwachstum im ersten Geschäftshalbjahr wieder beschleunigt und die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der Kapitalerhöhung sollten sich nun jegliche Sorgen um die Liquidität und die Bilanz zerstreuen und der Fokus der Investoren wieder auf die künftigen Möglichkeiten gelenkt werden./kro/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2020 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.