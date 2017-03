Berenberg hebt Ziel für ArcelorMittal auf 12 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ArcelorMittal von 10,50 auf 12,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Alessandro Abate erhöhte in einer Studie vom Dienstag seine Gewinnschätzungen (Ebitda und EPS) für den Stahlhersteller in den Jahren 2017 bis 2019. Grund dafür seien vor allem seine angehobenen Prognosen für die Stahlpreise in den USA. Zudem könnten sich Fusionen und Übernahmen als Kurstreiber erweisen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.