Berenberg hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 22,70 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ahold Delhaize vor Zahlen zum dritten Quartal von 22,40 auf 22,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Thomas Davies geht in einer am Freitag vorliegenden Studie davon aus, dass der Supermarktbetreiber seine Prognose ein weiteres Mal anheben wird. Der Fokus richte sich auf 2021./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.