Berenberg hebt Ziel für Adyen auf 740 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen NV":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 670 auf 740 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Unter den Zahlungsdienstleistern habe Adyen die am stärksten globalisierte Plattform, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Strategie sei intakt. Solange es aber nicht zu weiteren größeren Abschlüssen mit Handelsunternehmen komme und langfristige Finanzziele nicht formuliert würden, dürfte eine Neubewertung ausbleiben. Das neue Kursziel reflektiere die starken Margentrends./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2020 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.