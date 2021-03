Berenberg hebt Ziel für Adyen auf 1700 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Adyen von 1500 auf 1700 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analystin Tammy Qiu begründete das höhere Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem höheren Ziel für die Profitabilität des Zahlungsdienstleisters. Die Wachstumstreiber des vergangenen Jahres könnten allerdings einmaliger Natur gewesen sein./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2021 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.