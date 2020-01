Berenberg hebt Ziel für ASML auf 320 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding NV":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML von 280 auf 320 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Hersteller von Litographiesystemen entwickle sich zu einem für ständiges Wachstum bekannten Namen, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der Wachstumspläne wichtiger Kunden glaube die Expertin mit Blick auf den Halbleiterindustrie-Ausrüster an eine anhaltend gute Auftragslage in der Zukunft./ssc/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / 17:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.