Berenberg hebt Ziel für ABB auf 20 Franken - 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ABB von 17 auf 20 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Der Schweizer Elektrokonzern müsse sich Kompetenz im Bereich der 3D-Design- und der Simulationssoftware zukaufen, um mit Schneider oder Siemens im Geschäft mit verfahrenstechnischen Anlagen konkurrieren zu können, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer Studie vom Dienstag. Die Markterwartungen an das Unternehmen seien inzwischen zu hoch. Toennessen senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) in diesem Jahr, erhöhte aber seine Schätzung für 2018./la/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.