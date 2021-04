Berenberg hebt UPS auf 'Hold' und Kursziel auf 150 Dollar

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat UPS von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 130 auf 150 US-Dollar angehoben.Die internationalen Logistikkonzerne sollten alle vom Trend zum E-Commerce und knappen Luftfrachtkapazitäten profitieren, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für UPS sei die Expansion von Amazon mit dessen eigenem Dienst zwar eine Bedrohung, die Abwärtsgefahren für den Aktienkurs seien nun aber geringer geworden. Die Aktie der Deutschen Post/DHL bleibe allerdings sein "Top Pick" im Sektor./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 17:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.