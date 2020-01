Berenberg hebt Ryanair auf 'Hold' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ryanair von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 14 Euro angehoben.Die durch das 737-Max-Debakel von Kurzstreckenanbietern erzwungene Disziplin habe für den Billigflieger ein extrem günstiges Preisumfeld geschaffen, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte noch etwas länger so bleiben./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.