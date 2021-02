Berenberg hebt New Work auf 'Hold' - Ziel 225 Euro

Finanztrends Video zu New Work SE



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat New Work aus Bewertungsgründen von "Sell" auf "Hold" hochgestuft, aber das Kursziel auf 225 Euro belassen.Nach einer deutlich unterdurchschnittlichen Entwicklung im Januar erscheine die Aktie des Karrierenetzwerks nun fair bewertet, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Montag vorliegenden Studie. New Work profitiere angesichts der Jagd nach Talenten sowie der alternden Bevölkerung in Deutschland von einem langfristigen strukturellen Rückenwind. Allerdings dürften die coronabedingt bis Mitte Februar verlängerten Kontaktbeschränkungen der Aktie zunächst nicht gerade helfen./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2021 / 17:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.