Berenberg hebt Generali auf 'Buy' - Ziel 18,50 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Generali von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 18,50 Euro belassen.Analyst Michael Huttner bevorzugt aktuell die Titel des italienischen Versicherers gegenüber den Papieren von Axa, die er auf "Hold" abstufte. Die Solvabilität von Generali sollte sich schneller verbessern als jene der Franzosen, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Axa sei aber nach wie vor noch etwas niedriger bewertet als Generali und sollte von positiven Meldungen zu Tarifen profitieren./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2020 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.