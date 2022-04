Berenberg hebt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat CTS Eventim von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 80 Euro angehoben. Der Tickethändler und Veranstalter gehe nach der Pandemie auf "Comeback Tour", schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank eines gestiegenen Anteils an Onlinetickets mit entsprechend höherer Profitabilität sollte CTS stärker als vor der Krise auftreten. Der Markt unterschätze dies derzeit noch./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.