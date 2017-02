Berenberg belässt Xing auf 'Buy' - Ziel 217 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Xing":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Xing auf "Buy" mit einem Kursziel von 217 Euro belassen.Das berufliche Online-Netzwerk habe Wort gehalten, was die vor einigen Jahren zum Ziel genommene Verdopplung des operativen Gewinns aus dem Jahr 2012 betrifft, schrieb Analystin Sarah Simon in einer Studie vom Freitag. Am Markt habe damals niemand an dieses Ziel geglaubt. Das Wachstum bei Jobangeboten sowie der Nutzeranzahl sei stark und der Ausblick auf 2017 mache wie üblich einen konservativen Eindruck./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.