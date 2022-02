Berenberg belässt Vodafone auf 'Buy' - Ziel 150 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Vodafone Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Perspektiven der Branchenkonsolidierung seien am Berichtstag von größerer Bedeutung für den Aktienkurs des britischen Telekom-Konzerns als die Resultate, vermutet Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er bezog sich dabei auf einen Medienbericht, wonach Masmovil auf Vodafone zugekommen sei wegen Interesses an den Aktivitäten in Spanien./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 14:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.