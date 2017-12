Berenberg belässt Unilever NV auf 'Buy' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Unilever NV auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Dies schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie nach der Kapitalmarktveranstaltung des Konsumgüterkonzerns. Der Markt habe einige Zweifel an einer Wachstumsbeschleunigung. Dem Management sei es aber gut gelungen, sie mit einem klaren Fahrplan zu zerstreuen. Targett lobte die attraktive Bewertung der Papiere./ag/mis Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.