Berenberg belässt Telefonica SA auf 'Hold' - Ziel 4,80 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Telefonica auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen.Nicht alle Telekomwerte seien gleich, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Dienstag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er bevorzugt nach wie vor jene Werte, die ungeachtet gesamtwirtschaftlicher Umstände und fiskalpolitischer Unterstützung zu den Gewinnern zählten. Zu seinen "Top Picks" unter den großen Playern gehören die niederländische KPN und die Deutsche Telekom. Mit Blick auf die spanische Telefonica verwies er auf den hohen Schuldenstand./ck/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2020 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.