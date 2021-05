Berenberg belässt Teamviewer auf 'Buy' - Ziel 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TeamViewer":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen.Die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate (Billings) hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Billings-Ausblick des Anbieters von Fernwartungs- und Videokonferenzsoftware auf 2021 unverändert und die Kundenabwanderung besser als von ihm erwartet sei, hält er die deutlich negative Kursreaktion nach den Zahlen für übertrieben./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.