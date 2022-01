Berenberg belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein von der Agentur Moody's gesenkter Ausblick für das Kreditrating sollte nur vorübergehender Natur sein, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser stehe im Zusammenhang mit dem jüngsten Zukauf in Polen, das dortige Geschäft bewerte er aber positiv. TAG sei selbst bemüht, um ein gutes Rating zu behalten. Moody's rechne bei dem Immobilienunternehmen ab 2024 auch mit einer Stabilisierung./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.