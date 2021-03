Berenberg belässt Siltronic auf 'Hold' - Ziel 145 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siltronic":

Finanztrends Video zu Siltronic



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siltronic auf "Hold" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen.Die anstehende Übernahme von Siltronic durch GlobalWafers scheine gut voranzukommen und dürfte im zweiten Halbjahr abgeschlossen sein, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Zwischenzeit deute der positive Ausblick auf 2021 darauf hin, dass der Wafer-Hersteller ein starkes zyklisches Wachstum verzeichnen werde./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2021 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.