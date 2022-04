Berenberg belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor den Anfang Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Bei dem Hersteller von Gesundheitstechnik liege der Fokus auf dem herrschenden Margendruck, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gute Umsatzentwicklung aus dem Vorquartal sollte sich fortgesetzt haben, das operative Ergebnis sollte aber gebremst worden sein von Lieferkettenproblemen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2022 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.