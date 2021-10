Berenberg belässt Siemens Gamesa auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.Die Rohstoff- und Lieferkettenprobleme der europäischen Windturbinenhersteller dürften sich ab 2022 verbessern, auch wenn im zweiten Halbjahr 2021 noch Raum für weitere Enttäuschungen bleibe, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der wichtigste Kurstreiber für Siemens Gamesa sei eine positive Wende im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2021 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.