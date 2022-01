Berenberg belässt Siemens Energy auf 'Buy' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy nach vorläufigen Zahlen und einer Senkung der Geschäftsjahresziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die beträchtliche Gewinnwarnung der Windkrafttochter Siemens Gamesa, die rund ein Drittel zu den Umsätzen des Energietechnikherstellers beitrage, belaste auch den Mutterkonzern erheblich, schrieb Analyst Philip Buller in einer ersten Reaktion am Freitag. Abgesehen von der Enttäuschung bei Siemens Gamesa aber seien die Resultate des Dax-Konzerns sehr stark./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2022 / 06:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.