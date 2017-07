Berenberg belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen.Bei der im November fälligen und in Aurubis-Aktien eintauschbaren Anleihe dürfte eine Umwandlung in die Papiere des Kupferkonzerns und ein Rückkauf dieser Aktien bei sinkenden Kursen auch der logischste Schritt sein, schrieb Analyst Alessandro Abate in einer Studie vom Montag./ajx/tih Datum der Analyse: 31.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.