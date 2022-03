Berenberg belässt STMicro auf 'Hold' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Halbleiterknappheit werde voraussichtlich bis 2023 andauern, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zur europäischen Halbleiterindustrie. Zugleich seien weitere Kapazitätserweiterungen für 2023/24 geplant, die Kundenaufträge seien stabil und die Lagerbestände stabilisierten sich nach dem Rückgang im vergangenen Jahr./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 06:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.