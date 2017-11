Berenberg belässt Roche auf 'Hold' - Ziel 260 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktie des Pharmakonzerns Roche nach Erfolgen mit zwei wichtigen klinischen Studien auf "Hold" mit einem Kursziel von 260 Franken belassen.Die Resultate der IMpower150-Studie zum Immun-Therapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin und einer Chemotherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkreb sowie der HAVEN 3-Studie mit Hemlibra (Emicizumab) bei erwachsenen und jugendlichen Patienten, die an der Bluterkrankheit Hämophilie A leiden, seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Alistair Campbell in einer am Montag vorliegenden Studie. Beide Wirkstoffe dürften sich zu wichtigen Medikamenten mit einem milliardenschweren Umsatzpotenzial entwickeln, die Roche helfen könnten, der Erosion im Bereich Biosimilars entgegenzusteuern./gl/bek Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.