Berenberg belässt Rhön-Klinikum auf 'Hold' - Ziel 29,15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rhön-Klinikum auf "Hold" mit einem Kursziel von 29,15 Euro belassen.Der Krankenhausbetreiber habe im dritten Quartal vernünftige Umsätze einfahren können, schrieb Analyst Tom Jones in einer Studie vom Freitag. Dass das Unternehmen angab, seine Jahresziele im Falle einer Einmalbuchung der Forschungsfinanzierung vom Land Hessen am oberen Ende der Spanne zu erreichen, findet der Experte jedoch verwirrend. Seiner Meinung nach dürfte es in dem Fall dann noch viel mehr erwirtschaften. Die Frage, ob der Krankenhausbetreiber einfach nur vorsichtig sei oder ein schwächeres viertes Quartal erwarte, bleibe daher offen./kro/mis Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.