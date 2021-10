Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Eine Verzögerung beim Verkauf des Kolbengeschäfts habe bei dem Autozulieferer und Rüstungskonzern die nach oben eingegrenzte Margenzielspanne überschattet, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei nun auf dem besten Weg, um das Ziel einer zehnprozentigen Marge zwei Jahre früher als geplant zu erreichen. Angesichts der gegenwärtigen Lieferkettenproblematik sei das eine beeindruckende Leistung./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.