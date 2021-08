Berenberg belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen.Nach Gesprächen mit Finanzvorstand Helmut Merch vertraue er zunehmend auf die mittelfristigen Ziele des Autozulieferers und Rüstungskonzerns, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Rheinmetall sollte von sich erholenden Automobilmärkten und 2022 von einer positiven Trendwende im Rüstungsgeschäft profitieren. Der Ausgang der Bundestagswahl dürfte zu keinen großen Veränderungen der Rüstungsausgaben führen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.