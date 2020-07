Berenberg belässt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen.Analystin Sarah Simon attestierte dem Zahlenwerk zum zweiten Quartal in einer am Freitag vorliegenden Studie ein "gemischtes Bild" mit einem erwartungsgemäß Umsatz aber einer positiven Überraschung beim operativen Gewinn (Ebitda). Der Trend am Werbemarkt scheine sich zu verbessern. Die Aktie sei sicherlich mehr wert als derzeit, es fehle ihr aber an Kurstreibern./tih/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 13:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.