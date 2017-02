Berenberg belässt Patrizia Immobilien auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia Immobilien":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach Eckdaten für 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen.Das operative Ergebnis sei deutlich höher gewesen als von dem SDax-Unternehmen zunächst in Aussicht gestellt, schrieb Analyst Kai Klose in einer Studie vom Mittwoch. Patrizia sei in der Spur. Die Perspektiven seien gut./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.