Berenberg belässt Novo Nordisk auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Novo Nordisk nach einer telefonischen Investorenkonferenz zu den Quartalszahlen des Diabetespezialisten auf "Hold" mit einem Kursziel von 430 Dänische Kronen belassen.Der Trend zur Verschreibung des neuen Diabetes-Medikaments Rybelsus in den USA sei stark gewesen und es habe das Potenzial für Spitzenumsätze, schrieb Analystin Kerry Holford in einer ersten Reaktion am Freitag. Dennoch hält sie die Konsensschätzungen für zu optimistisch, was die Geschwindigkeit der Markteinführung 2021 betrifft./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.