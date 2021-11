Berenberg belässt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 317 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re nach Gesprächen mit zahlreichen Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 317 Euro belassen. Die Aktien der europäischen Versicherer und Rückversicherer Admiral, Axa, Munich Re und Sampo seien als wichtige Aktien genannt worden, die man besitzen sollte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Munich Re werde unter anderem darauf gesetzt, dass das Aktienrückkaufprogramm im nächsten Jahr wieder aufgenommen werde. Dies würde nach Ansicht der Investoren zeigen, dass das Management mit den derzeit wahrgenommenen Risiken durch den Klimawandel klarkomme./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.