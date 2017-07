Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach der US-Zulassung eines wichtigen Mittels gegen Schuppenflechte auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Die Zulassung von Tremfya (Guselkumab) markiere einen Wendepunkt in der Geschichte von Morphosys, da das Biotech-Unternehmen nun seinen ersten steten Fluss an Lizenzgebühren erhalten werde, schrieb Analystin Klara Fernandes in einer Studie vom Freitag. Zudem bestätige die Zulassung die Wirksamkeit der zugrundeliegenden Antikörper-Plattform. Sie erwarte weitere Erfolgsmeldungen in diesem Jahr./das/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.