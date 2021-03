Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Finanztrends Video zu MorphoSys



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys nach einem am Markt mit Entäuschung aufgenommenen Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Das für den US-Markt in Aussicht gestellte Umsatzpotenzial für das Medikament Monjuvi sei erreichbar, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stünden nun die Umsätze mit dem Mittel in den kommenden Quartalen./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2021 / 07:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.