Berenberg belässt Morphosys auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Finanztrends Video zu MorphoSys



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Vorläufige Ergebnisse einer frühphasigen Studie zum kombinierten Einsatz von Tafasitamab bei Patienten mit neu diagnostiziertem diffus großzelligen B-Zell-Lymphom seien eine gute Vorlage für die dritte Studienphase, die 2021 beginnen werde, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie. Weitere Details zu dieser Zulassungsstudie sollten Anfang 2021 kommen, was das Interesse der Investoren neu entfachen sollte./mne/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 10:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.