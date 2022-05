Berenberg belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ungeachtet der Marktsorgen über Nachfrageschwächen, Lieferkettenprobleme und steigende Kosten betrachte er die Autohersteller mit positiver Tendenz, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Untersuchungen signalisierten, dass der starke Preismix und der hohe Auftragsbestand einen Free Cashflow erreichen können, der die Umstellung der alten Antriebsbereiche auf die Elektrifizierung finanziert./edh/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.