Berenberg belässt L'Oreal auf 'Hold' - Ziel 350 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern sei mit seinen Produkten besonders breit aufgestellt, damit aber weniger stark fokussiert auf die besonders attraktiven Bereiche Hautpflege und Make-Up, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte stört sich bei den Franzosen etwas an einer ineffizienten Bilanz. Sein "Top Pick" ist die US-Aktie Estée Lauder./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2022 / 05:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.