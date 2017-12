Berenberg belässt Krones auf 'Hold' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Krones":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones nach einem Treffen mit dem Management auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Finanzvorstand Michael Andersen habe bestätigt, dass der Preisdruck für Abfüllmaschinen hoch bleibe - vor allem in China, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick für 2017 sei bekräftigt worden./stk/das Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.