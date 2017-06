Berenberg belässt Kering auf 'Buy' - Ziel 320 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kering S.A.":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen.Die Aussichten für Anbieter weicher Luxusgüter in China seien nach wie vor gut, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer Branchenstudie vom Dienstag. Kering und LVMH seien hier ihre 'Top Picks'. In Festland-China sei die Dynamik mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten anhaltend hoch, in Hongkong stabilisierten sich die Verkäufe./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.