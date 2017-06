Berenberg belässt Innogy auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Innogy nach einem Investorentreffen mit Vorständen mehrerer Versorger auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen.Das Thema der intelligenten digitalen Vernetzung in Häusern (Smart Home) helle die Aussichten für das Privatkundengeschäft der Versorger auf, schrieb Analyst Lawson Steele in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die RWE-Ökostromtochter Innogy befinde sich mit ihrem Produktangebot in diesem Bereich auf dem richtigen Weg und werde zu den klaren Gewinnern dieses Trends gehören./ajx /edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.