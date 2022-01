Berenberg belässt Infineon auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Investitionen in der Halbleiterbranche dürften auf Jahre hinaus hoch bleiben, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn die Chiphersteller verteilten ihre Ausgaben angesichts immer komplexerer Bauteile über längere Zeit. Mit Blick auf Infineon konstatiert er ein anhaltend gutes Preisumfeld bei weiter starker Nachfrage./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.