Berenberg belässt Hellofresh nach Zahlen auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hellofresh nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen.Trotz Befürchtungen am Markt, dass Hellofresh ähnlichem Druck ausgesetzt gewesen sein könnte wie viele andere Wettbewerber im E-Commerce-Bereich, habe der Kochboxenlieferant Erlöse weit über den Erwartungen bekannt gegeben, schrieb Analystin Sarah Simon in einer ersten Reaktion am Dienstag. Das operative Ergebnis (Ebitda) im dritten Quartal allerdings habe unter ihrer und der Konsensschätzung gelegen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2021 / 06:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.