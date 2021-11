Berenberg belässt Hapag-Lloyd auf 'Hold' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Die von der IMO (International Maritime Organization) geplante Einführung einer CO2-Abgabe der Schifffahrtsbranche bis 2025 sei das plausibelste Szenario, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Die Containerreedereien sollten jedoch in der Lage sein, die zusätzlichen Kosten an ihre Kunden weiterzugeben./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.